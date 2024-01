Celeste Cid habló sobre el bullying que sufrió por parte de un familiar

"Cuando dejé de fumar subí 9 kilos, un familiar muy directo me dijo '¿por qué engordaste tanto así? ¿no te podés cuidar?'. Le dije que su comentario me dolía, que estaba en un proceso, que si alguien no pide opinión no hace falta dar opinión", relató.

Pero además, Celeste Cid no es ajena a la cobertura mediática sobre cada corte de pelo, pollera o labial que usó, sobre todo al inicio de su carrera, cuando su imagen, su figura y su vida sentimental eran más comentadas que su trabajo como actriz.

Quizás por eso, años más tarde, logró resaltar que hay que "poner límite y entender que todos estamos deconstruyéndonos".