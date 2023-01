Más de una lo quería: la impactante confesión de Celeste Cid a 20 años de Resistiré

celeste cid

Hace poco, Junto a una foto con el actor durante la novela, la actriz reveló cómo hacía para lucir su característico corte de cabello, súper cortito y a la perfección, en cada uno de los capítulos.

"Para quienes me dicen 'quería tu corte de pelo', les cuento queme lo cortaba con maquinita de afeitar. Quienes me conocen saben de mis raptos con el pelo. Me divertí mucho... Esa manera capricorniana de meter mano también. Qué pesada, señora. Cálmese", bromeó en Instagram.

Resistiré Pablo Echarri Celeste Cid.jpg

El famoso estilo ‘pixie’ es una clase de corte y look radical con el pelo muy corto similar al estilo ‘garçon’ de la década del 20. Durante los años 50 la actriz Audrey Hepburn fue pionera en llevarlo y actualmente, celebridades como Demi Lovato, Cardi B, Emma Watson o Miley Cyrus también optaron por usarlo en sus carreras como sinónimo de empoderamiento.