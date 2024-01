Celeste Cid se manifestó en contra de la Ley Ómnibus

Es por eso que varias voces se alzaron en contra de esta decisión del Presidente esperando que la Ley Ómnibus no pase la aprobación del Congreso. Entre ellas se encuentra Celeste Cid, quien en sus redes sociales expresó su molestia sobre esta situación compartiendo una historia en su cuenta de Instagram haciendo un fuerte descargo.

El posteo de Celeste Cid en contra de la Ley Ómnibus

celeste cid

“La cultura nacional no es un privilegio, es un derecho de los pueblos”, escribió. Y, si bien no hizo mención a dicho paquete de leyes, quedó en evidencia que se trata de un comentario en contra de este tipo de normativas dispuestas por Milei. En cuanto a la ley, por el momento no está confirmada su aprobación.