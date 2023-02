"Botoneame": el video viral que demuestra el drama de Chano

La madre de Chano Charpentier también explicó que su hijo "fuma mucho cigarrillo", lo cual complicó su cuadro clínico.

En medio de ese momento delicado de la vida del cantante resurgió en redes sociales un fragmento de una entrevista televisiva que dio hace un tiempo en el que reveló: "Gasté una fortuna este año, lo que puede salir una casa, en tratamientos", y resaltó que pasa "un montón de días limpio".

Consciente de que su lucha contra la adicción a las drogas será permanente, el cantante tuvo la entereza de explicar cuál es el punto más difícil: "Todo el mundo me invita todo. Es difícil decir que no. A mí me dicen 'Chanito, querido, tomá' y a veces puedo (decir que no), muchas veces puedo. Y a veces no. Me da re pena decir esto y confesarme así", expresó.

"Tengo mi terapeuta, tengo mis cosas, ¿vos me querés ayudar un día? Si un día me ves haciendo algo, botoneame", le dijo en ese entonces a su entrevistadora, Eleonora Pérez Caressi.

"Yo creo que no va a pasar, que no voy a consumir más. Porque estoy bien hace un montón de tiempo", afirmó Chano.

"Yo tengo ese compromiso y se lo digo a cualquiera que me vea: el que me vea haciendo una gilada, que me botonee, loco. ¿Por qué? Porque la única forma es tocar fondo", convino.