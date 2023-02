La mamá de Chano dio detalles de la internación y el tratamiento que hace su hijo

Según la mamá de Chano Charpentier, “hasta el último screening de hace unos días, siempre dio negativo. Mi hijo estaba limpio y estaba bien”.

Pero aclaró: “Que una persona como él no esté consumiendo no quiere decir que no esté igual de sensible. Él ha contado su enfermedad y para personas como él, extremadamente sensibles, a veces la vida es muy difícil. Días antes de la internación estaba trabajando y ensayando con músicos. Por circunstancias de la vida, que pertenecen a su intimidad, él empezó a estar triste".

Los detalles de la internación de Chano Charpentier

La madre de Chano reveló que él "estaba con una chica que él frecuenta, se sintió mal y ella llamó a la guardia y lo fueron a buscar a Capilla del Señor. Vino en una ambulancia y fue directo a terapia intensiva".

Sobre los motivos que pudieron haber llevado a Chano a estar en terapia intensiva, su mamá contó la teoría que tiene la familia: "Mi hijo toma medicación, para mantenerse bien y tranquilo. Creemos que pudo haber cometido errores en la ingesta de la medicación. No olvidemos que tiene un solo riñón, no tiene baso y tiene un pedazo de páncreas, por lo que una medicación puede generarle problemas clínicos. No lo sabemos porque todavía no se despertó".

En cuanto al estado actual de salud de Chano Charpentier, Marina reveló a modo de parte médico que el ex líder de Tan Biónica "está con un tubo porque tiene una infección, está bajo antibióticos, tuvo fiebre, una complicación en el pulmón porque fuma mucho cigarrillo. Tenía neumonía. Lo entubaron. Lamentablemente en un momento se despertó y se arrancó el tubo. Es algo que no suele suceder, pero se lastimó la garganta, entonces lo tuvieron que sedar. No se lo pueden sacar hasta que se desinflame la garganta".

Sobre las razones por las que ni la familia ni el Sanatorio Otamendi dieron partes médicos, Marina sostuvo que se debió principalmente a que “era fin de semana largo y tampoco sabíamos qué decir": "Se que mi hijo es adulto y tiene derecho a preservar su identidad. Cuando esté bien contará todo lo que le pasó".

"Los toxicológicos dieron que no había tomado nada", sostuvo la madre de Chano.

chano madre

En cuanto a las repercusiones de la internación de Chano y la presencia de fans y medios en la puerta del hospital, remarcó: "No miro televisión porque estoy acá, pero me mandan video con lo que dicen en la tele y me duele profundamente porque inventan cosas. Son mentira. En el Sanatorio Otamendi ni los médicos ni las enfermeras hablan de lo que pasa adentro. Todo es especulación".

"Mi hijo es popular y la gente quiere saber qué pasa. Yo lo entiendo. No puedo salir a la puerta. Mucho es por cariño y lo agradezco pero necesitamos paz. Estamos con él, todo el tiempo está acompañado, le damos la mano. Es un momento difícil. Saldrá. No es la primera vez. Es un luchador. Quiere vivir. No tengo dudas de que va a salir adelante", expresó Marina en declaraciones radiales y agregó: "Para los opinólogos, mi hijo tiene 41 años, no tiene esposa ni hijos, es un solitario en el fondo, su tristeza la expresa en la música. Si a una persona como él la internás un año, le impedís que trabaje, no le interesa vivir. Su arte lo salva. Él necesita y ama trabajar. Es lo que le hace bien".

"No lo elige. Cuando algo le duele demasiado y no puede soportar el dolor no sabe qué hacer. Él me dice que si lo llenan de medicación no puede vivir, no se puede enamorar ni escribir, que no le interesa vivir así. Hay que comprenderlo. Él es capaz de decidir. Pido piedad y empatía. Todo lo que podemos hacer, lo hacemos. Él tiene sus derechos y yo trato de cuidarlos también. Lo acepto y lo amo como es".

chano

Además, la madre de Chano declinó la posibilidad de internarlo en una clínica de salud mental: "Aunque yo quisiera decidir sobre su vida, hay una ley de salud mental – por la que estoy luchando que se cambie - que a mi no me permite hacer lo que quiera con su vida o internarlo. No se puede. Aunque yo lo internada, si tiene la voluntad de irse se va. Hay que escuchar a los familiares".

"Hay cantidad de Chanos y madres pidiendo que por favor hagan algo. Hay gente adulta a la que la pandemia le desató crisis de ansiedad, depresión, duelos no hechos, trastornos de pánico, y están bollando sin respuesta. Hicimos un censo y no sabemos ni cuantos somos. No hay estadísticas de suicidios ni trastornos mentales", reclamó.

“¿Que vamos a hacer con los pibes y la romantización de la marihuana, el alcohol y las previas? Si tenés cuatro horas por día al pibe, contale lo que le hace la marihuana, el alcohol o una droga a su cerebro. Denle posibilidad de hablar, de decir qué les pasan, qué sienten, que no tienen esperanzas, no saben qué hacer con su vida. No hay prevención en los colegios. Hablemos de lo que nos pasa como sociedad, como padres y como educadores", finalizó.