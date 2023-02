Estefi Berardi y su última charla con Chano Charpentier: "Estoy limpio"

"Hablé con Chano hace poco. Se lo escuchaba súper bien. Él me juraba que no se estaba drogando. Me dijo: 'No sabés lo bien que estoy. Estoy limpio'", contó Estefi Berardi quien, por otro lado, aseguró quer tiene detalles sobre qué es lo que ocurrió con el músico pero que "es algo tan íntimo que no corresponde que yo dé esa información. La tiene que dar la familia".

Cómo está Chano Charpentier

Santiago Chano Charpentier está internado hace casi una semana en el Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires, según aclaró su madre, porque "pudo haber cometido errores en la ingesta de la medicación" que le recetó su médico, y que está entubado por una neumonía.

"Para los que hablan sin saber, Chano está en tratamiento permanentemente, nunca lo dejó. Tiene terapia de grupo e individual. Ve al psiquiatra cada 15 días y le hacen un screening toxicológico", expresó esta semana Marina Charpentier, la madre del cantante de 41 años.

La madre de Chano Charpentier también explicó que su hijo "fuma mucho cigarrillo", lo cual complicó su cuadro clínico.

El video viral de Chano Charpentier sobre su delicada salud

En medio de ese momento delicado de la vida del cantante resurgió en redes sociales un fragmento de una entrevista televisiva que dio hace un tiempo en el que reveló: "Gasté una fortuna este año, lo que puede salir una casa, en tratamientos", y resaltó que pasa "un montón de días limpio".

Consciente de que su lucha contra la adicción a las drogas será permanente, el cantante tuvo la entereza de explicar cuál es el punto más difícil: "Todo el mundo me invita todo. Es difícil decir que no. A mí me dicen 'Chanito, querido, tomá' y a veces puedo (decir que no), muchas veces puedo. Y a veces no. Me da re pena decir esto y confesarme así", expresó.

"Tengo mi terapeuta, tengo mis cosas, ¿vos me querés ayudar un día? Si un día me ves haciendo algo, botoneame", le dijo en ese entonces a su entrevistadora, Eleonora Pérez Caressi.

"Yo creo que no va a pasar, que no voy a consumir más. Porque estoy bien hace un montón de tiempo", afirmó Chano.

"Yo tengo ese compromiso y se lo digo a cualquiera que me vea: el que me vea haciendo una gilada, que me botonee, loco. ¿Por qué? Porque la única forma es tocar fondo", convino.

