La Justicia suspendió un juicio del Chapu Martínez: el motivo

El dudoso accionar del Chapu Martínez

En la denuncia, que se hizo ante el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, se apuntó contra Bisignano, dueño de Starmine Agency. La empresa se dedicaba a conseguir entradas para el ingreso a los estadios y para los partidos de fútbol. El Chapu Martínez había dado una seña de 900 dólares, sobre los 1900 que salían las entradas para los tres partidos de Argentina en la fase de grupos.

Bisignano, que actualmente trabaja en Boca, describió a Primicias Ya: “el reparo económico fue por la totalidad del dinero que Martínez abonó por la seña en su momento, 900 dólares, y la Cámara decidió suspender el juicio. Había otra gente también metida y a esa gente también se le hizo un reparo económico, a cada uno, y se le devolvió el importe total. Otra cosa que es muy importante aclarar es que en el momento que pasó todo esto, yo siempre respondí al teléfono, les contesté intentando solucionar el problema. Ellos no paraban de amenazarme. Acosaban a mi familia, les sacaba fotos abajo, en la puerta de mi edificio. Entonces, decidí bajar las redes sociales por el simple motivo de cuidar a mi persona y a mi familia. No paraba de recibir amenazas y no solo amenazas, sino acoso. Quise en ese momento devolver el dinero, pero ellos no querían la plata, lo único que querían eran las entradas”.

Sobre su actual rol en el “xeneize”, el joven contó su proyecto: “se llama Boca para todos, una plataforma de beneficios exclusivos para el mundo Boca totalmente innovadora que arrancó hace un poquito más de dos meses. Con alternativas para conocer el predio de Boca, entrar en diferentes tipos sorteos de camisetas firmadas por el plantel, camisetas de retro, beneficios también para poder conseguir con más facilidad un acceso al museo de manera totalmente gratuita e inclusive la posibilidad de tener entradas a los partidos”.