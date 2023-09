"En el jurado debería haber gente que sepa bailar": la filosa crítica de Charlotte Caniggia a Zaira Nara

Charlotte Caniggia -siempre polémica- entró a la pista del Bailando 2023 por segunda vez y revolucionó a todos, en especial, a Zaira Nara, quien no dudó en preguntarle si ella le caía mal. Ante la dudosa negativa de la hija de Claudio Paul Caniggia, el conductor Marcelo Tinelli indagó, hasta que la joven se sinceró: "No me cae mal pero opino que en el jurado tiene que estar gente que sabe de baile, ponele Flavio Mendoza, Carmen Barbieri, esa onda", disparó.