Chau TV Pública: aseguran que el Gobierno tomó una decisión con el canal para su aniversario

De acuerdo con la información confirmada, el canal volverá a sus fuentes históricas de identificación: la señal pasará a llamarse oficialmente "Canal 7".

Según indicó el periodista, el relanzamiento institucional programado para el 17 de octubre incluirá, además, una modificación integral en su logotipo y en la estética visual de la pantalla.

El cambio y los detalles del relanzamiento para la TV Pública

Con esta jugada, el canal estatal buscará renovar su vínculo con las audiencias y celebrar su trayectoria con guiños a sus orígenes, en una jornada que promete marcar un antes y un después en la historia de la televisión pública nacional.