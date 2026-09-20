Chau TV Pública: aseguran que el Gobierno tomó una decisión con el canal para su aniversario
A días de su aniversario, el canal estatal se prepara para un profundo proceso de renovación que parece que tiene fecha de lanzamiento.
A punto de alcanzar las siete décadas y media de historia desde su primera transmisión oficial en el país, los medios públicos se encaminan hacia una transformación institucional y visual de gran impacto, y el Gobierno de Javier Milei al parecer ya tiene decidido un cambio para la TV Pública.
El histórico canal estatal celebrará su 75° aniversario el próximo 17 de octubre —fecha en la que se conmemora el nacimiento de la televisión argentina en 1951— con un cambio radical en su identidad.
La noticia comenzó a circular con fuerza en las últimas horas a raíz de las declaraciones brindadas por el reconocido actor Gabriel Corrado durante una entrevista televisiva.
Entusiasmado por los festejos, el conductor deslizó el inminente cambio de rumbo de la señal, aunque optó por mantener el hermetismo sobre la nueva denominación. "Canal 7... La TV Pública va a cambiar el nombre, no lo quiero spoilear, porque ya lo van a lanzar", expresó ante las cámaras.
El cambio y los detalles del relanzamiento para la TV Pública
Pese al misterio inicial guardado por el protagonista, el periodista especializado en medios Pablo Montagna aportó los datos precisos a través de su cuenta en la red social X, develando el secreto mejor guardado por la emisora.
De acuerdo con la información confirmada, el canal volverá a sus fuentes históricas de identificación: la señal pasará a llamarse oficialmente "Canal 7".
Según indicó el periodista, el relanzamiento institucional programado para el 17 de octubre incluirá, además, una modificación integral en su logotipo y en la estética visual de la pantalla.
Con esta jugada, el canal estatal buscará renovar su vínculo con las audiencias y celebrar su trayectoria con guiños a sus orígenes, en una jornada que promete marcar un antes y un después en la historia de la televisión pública nacional.
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