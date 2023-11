Chayanne reveló por qué nunca cantó con Ricky Martin

Por qué Chayanne y Ricky Martin nunca cantaron juntos

En este contexto, Chayanne explicó: “Son cosas que no se piensan. Quizá no fue el momento. Tal vez no fue algo orgánico en ese momento. Es como que me hablaras de lo bien que le está yendo a Luis Miguel y digas por qué no se hizo una colaboración con Ricky Martin...”.

No quiso dejar inconcluso su respuesta sobre los motivos que no dejaron que él y Ricky Martin se unan en diálogo con MoluscoTV: “Él tiene una carrera maravillosa, le fue super bien. También tuvo muchas colaboraciones, pero cada quien maneja la carrera a su manera y acá estamos”.