Chiara Mancuso rompió una importante regla de Gran Hermano y podría ser expulsada

Visiblemente molesta, Mancuso respondió desafiante: “Que vengan todos los días ahora porque no voy a parar de picarla”. La situación preocupa a los seguidores del programa, ya que hablar sobre información del exterior y reaccionar a los gritos ha sido motivo de sanciones en otras ediciones.

chiara mancuso.mp4

Aunque Gran Hermano había flexibilizado ciertas reglas como el complot o la mención del afuera, con el ingreso de los familiares se reactivaron las sanciones por ese tipo de conductas. Además, no fue la única en reaccionar: Luz Tito, Santiago “Tato” Algorta y Lucía Patrone también se acercaron para escuchar, lo cual generó pedidos en redes para que sean todos sancionados por violar el reglamento.

Mientras tanto, desde la producción del reality aún no se han pronunciado oficialmente, pero se espera una decisión en las próximas horas.

La actitud de Chiara dividió a los fanáticos: mientras algunos la defendieron asegurando que no está “acomodada” y que la exponen injustamente, otros la criticaron duramente. “No me gusta Chiara ni un poco, pero gritarle eso a alguien aislado me parece cruel”, comentó una usuaria. Otro escribió: “Si las reglas son claras, deberían sancionarla como a los demás”.

La hija del exfutbolista Alejandro Mancuso se ha convertido en una figura central dentro de la casa, tanto por sus estrategias como por su carácter explosivo. Sin embargo, este nuevo conflicto podría afectar su permanencia en el juego. Con un clima cada vez más tenso, GH se encamina a una semana cargada de emociones.