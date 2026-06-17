Chiche Gelblung volvió a ser internado: "No le pueden bajar la fiebre"

Mientras permanece internado, familiares y colegas siguen de cerca su estado de salud, a la espera de una evolución favorable en las próximas horas.

Chiche Gelblung había regresado a la televisión y contó el problema de salud que enfrentó

Horas antes de que trascendiera su nueva internación, Chiche Gelblung había reaparecido en la pantalla chica para relatar en primera persona el complejo cuadro de salud que atravesó en las últimas semanas. Desde el estudio y en silla de ruedas, el periodista repasó los momentos más delicados de su recuperación y reveló que llegó a estar en riesgo de perder una pierna e incluso la vida.

Todo comenzó con una aparente trombosis en uno de sus tobillos, pero el cuadro se agravó rápidamente y derivó en una situación mucho más compleja. Al recordar su ingreso al sanatorio, Gelblung apuntó contra uno de los médicos que lo atendió en la guardia.

“El primer médico que me ve me recibe y me dice de una: ‘Estás golpeando las puertas del cielo’. No tengo perdón para ese tipo. Nadie le puede decir eso a un paciente; en todo caso decile 'mirá, estás jodido'”, expresó con visible enojo.

El conductor también contó el impacto que le generó escuchar el diagnóstico inicial. "Sentí que querían matarme. Cuando el tipo me dice que yo no tenía alternativa, le pregunté si me hablaba de perder la pierna o la vida, y me contestó: 'No, te estoy hablando de la vida'. Ahí dije: 'A la mierda, debo estar complicado entonces'".

chiche

Durante su internación, los especialistas protagonizaron una intensa discusión médica sobre cuál debía ser el tratamiento a seguir. Según relató, mientras un cirujano vascular intentaba salvarle el pie, otro equipo evaluaba una amputación de mayor magnitud.

“Era una batalla en simultáneo entre el cirujano vascular, que estaba tratando de salvarme el pie, y el cirujano traumatólogo, que ya tenía la orden de sacarlo. Estaban decidiendo si el corte era abajo o arriba de la rodilla. No hablaban del pie, ¡era la pierna entera!”, recordó.

Pese a la gravedad de la situación, Gelblung aseguró que había aceptado cualquier desenlace con tal de preservar su vida. “Yo ya tenía resuelto con mucha naturalidad que si había que perder el pie, lo perdía. Le dije a mi entorno: 'Si es el precio para que salgan las cosas bien, ahí nos vamos'”.

Finalmente, el procedimiento logró evitar la amputación. El periodista contó que permaneció consciente durante parte de la intervención y que pudo percibir el trabajo de los médicos en tiempo real. “Yo sentía que le estaba ganando la batalla en vivo. Sentía textualmente cómo se estaba abriendo mi arteria dentro del cuerpo. Y el cirujano vascular ganó, la peleó conmigo. Al salir le dije: 'Loco, ganamos'. Acá estoy, tengo los dos piecitos”, celebró emocionado.