Chiche Gelblung volvió a ser internado: "No le pueden bajar la fiebre"
La noticia fue confirmada en televisión y encendió las alarmas, luego de que Samuel Gelblung atravesara una extensa internación de un mes.
La salud de Chiche Gelblung volvió a encender las alarmas. En las últimas horas se conoció que el reconocido periodista fue nuevamente internado en el Sanatorio Mater Dei, apenas unos días después de haber recibido el alta médica tras permanecer un mes hospitalizado.
La información fue dada a conocer en PrimiciasYa, donde Luis Ventura reveló detalles de la situación. "Le mando un abrazo grande a la familia de Chiche. Habló con PrimiciasYa sobre su salud. Hizo la nota, siguió a su cuarto trabajo diario y hoy está internado", contó el conductor, quien recientemente había entrevistado al periodista.
Por su parte, Marina Calabró explicó que la nueva internación está relacionada con un cuadro febril que mantiene en alerta a los médicos. "Está en Mater Dei. Está con fiebre alta. No le pueden bajar la fiebre", señaló la periodista al aire.
Según trascendió, Gelblung quedó bajo seguimiento clínico para determinar el origen de los síntomas y monitorear su evolución. La noticia genera inquietud debido a que el conductor había retomado rápidamente sus actividades laborales luego de recibir el alta, una decisión que podría haber afectado su proceso de recuperación.
Mientras permanece internado, familiares y colegas siguen de cerca su estado de salud, a la espera de una evolución favorable en las próximas horas.
Chiche Gelblung había regresado a la televisión y contó el problema de salud que enfrentó
Horas antes de que trascendiera su nueva internación, Chiche Gelblung había reaparecido en la pantalla chica para relatar en primera persona el complejo cuadro de salud que atravesó en las últimas semanas. Desde el estudio y en silla de ruedas, el periodista repasó los momentos más delicados de su recuperación y reveló que llegó a estar en riesgo de perder una pierna e incluso la vida.
Todo comenzó con una aparente trombosis en uno de sus tobillos, pero el cuadro se agravó rápidamente y derivó en una situación mucho más compleja. Al recordar su ingreso al sanatorio, Gelblung apuntó contra uno de los médicos que lo atendió en la guardia.
“El primer médico que me ve me recibe y me dice de una: ‘Estás golpeando las puertas del cielo’. No tengo perdón para ese tipo. Nadie le puede decir eso a un paciente; en todo caso decile 'mirá, estás jodido'”, expresó con visible enojo.
El conductor también contó el impacto que le generó escuchar el diagnóstico inicial. "Sentí que querían matarme. Cuando el tipo me dice que yo no tenía alternativa, le pregunté si me hablaba de perder la pierna o la vida, y me contestó: 'No, te estoy hablando de la vida'. Ahí dije: 'A la mierda, debo estar complicado entonces'".
Durante su internación, los especialistas protagonizaron una intensa discusión médica sobre cuál debía ser el tratamiento a seguir. Según relató, mientras un cirujano vascular intentaba salvarle el pie, otro equipo evaluaba una amputación de mayor magnitud.
“Era una batalla en simultáneo entre el cirujano vascular, que estaba tratando de salvarme el pie, y el cirujano traumatólogo, que ya tenía la orden de sacarlo. Estaban decidiendo si el corte era abajo o arriba de la rodilla. No hablaban del pie, ¡era la pierna entera!”, recordó.
Pese a la gravedad de la situación, Gelblung aseguró que había aceptado cualquier desenlace con tal de preservar su vida. “Yo ya tenía resuelto con mucha naturalidad que si había que perder el pie, lo perdía. Le dije a mi entorno: 'Si es el precio para que salgan las cosas bien, ahí nos vamos'”.
Finalmente, el procedimiento logró evitar la amputación. El periodista contó que permaneció consciente durante parte de la intervención y que pudo percibir el trabajo de los médicos en tiempo real. “Yo sentía que le estaba ganando la batalla en vivo. Sentía textualmente cómo se estaba abriendo mi arteria dentro del cuerpo. Y el cirujano vascular ganó, la peleó conmigo. Al salir le dije: 'Loco, ganamos'. Acá estoy, tengo los dos piecitos”, celebró emocionado.
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