La furia de Chiche Gelblung contra su panelista: "Sos una ignorante"

Fue esa frase la que desató la furia de Chiche, que comenzó a gritarle al aire y a amenazó con denunciarla.

“No voy a discutir con vos eso. Mi límite es el antisemitismo. Te denuncio directamente. No tengo tolerancia, yo perdí a mi familia en al gueto de Varsovia. A mí no me vas a decir lo que es el antisemitismo. Eso no se discute en este programa”, lanzó el periodista lleno de furia contra su colega.

Con tranquilidad, ella le contestó: “Para denunciarme primero tenés que pelearte conmigo y yo no estoy discutiendo”.

Sin embargo, Chiche siguió gritándole: “Se terminó el tema, vos no podés hablar de esto. Conmigo no vas a discutir esto porque sos ignorante”, para luego agregar: “No voy a discutir con nazis, con antisemitas”.

Ese fue el límite para Bazares, que se plantó ante los dichos del conductor y le respondió: “No, perdón, hasta acá llegamos. No me corten el micrófono porque realmente seria muy grave. Hasta acá llegamos en serio porque no entendés ni lo que estoy diciendo. Te estás peleando solo. Te estaba diciendo que no estoy discutiendo con vos. Es una falta de respeto lo que hacés, todos los días lo mismo. Ya está, ¡basta! ¡me cansé!”.