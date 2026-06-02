"Margarita" y el fenómeno del ship: de Marrey a Merlika, los amores que traspasaron la pantalla

La trinchera de "Marlin" (Margarita y Merlín): En la vereda de enfrente, resisten con uñas y dientes los defensores del final feliz tradicional entre Margarita y Merlín (Toti Spangenberg). Quienes daban por sentado que este sería el end game ineludible de la historia, terminaron la segunda temporada sumidos en una duda existencial y un sufrimiento hermoso. ¿Es el destino de la pareja tan obvio o estamos a las puertas de un giro que lo cambie todo?

La dulzura de "Pipeisy" y el flechazo de Torino: El amor adolescente no sabe de pausas. El ship de Pipe (Tomás Benítez) y Daisy (Lola Abraldes) sigue siendo uno de los grandes motores generadores de edits diarios, demostrando que cada personaje tiene su propio ejército de defensores. Sin embargo, el tramo final de la temporada nos sacudió con un invitado inesperado: el reciente y comentadísimo romance entre Daisy y Torino (Benicio Gravier), una pareja fresca que ya se perfila como la nueva obsesión de las plataformas.

El enigma de "Fach y Blue": Si de misterios se trata, la relación entre los personajes de Franco Yan y Michelle Masson se lleva todos los premios. La ambigüedad de las intenciones de Blue mantiene al fandom desvelado, apropiándose de cada silencio para especular si estamos ante una villana encubierta o ante un amor incomprendido.