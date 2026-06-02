"Margarita" y el fenómeno del ship: de Marrey a Merlika, los amores que traspasaron la pantalla
La segunda temporada de "Margarita" llegó a su final hace una semana, pero dejó la puerta abierta a distintos amores. Conocé los ships favoritos de los fans.
Hay un momento exacto en el que una ficción deja de pertenecerle a sus creadores para pasar a ser propiedad exclusiva de su público. En el universo de Cris Morena, ese traspaso es una ley sagrada. Con el final de la segunda temporada de "Margarita" en HBO Max, fuimos testigos de cómo el consumo de entretenimiento se transformó en un acto de co-creación absoluta.
Hoy, las haditas del fandom no se limitan a mirar la pantalla desde un rol pasivo: interpretan, editan, debaten y, sobre todo, "shippean". El amor en el Hangar Soho ya no lo dictamina solo el guion; se milita en TikTok, se teoriza en X y se sufre colectivamente en YouTube.
El verdadero triunfo de "Margarita" en esta temporada ha sido su capacidad para sellar un contrato emocional tan potente que fragmentó a la audiencia en verdaderos submundos creativos. Los vacíos de la trama no son baches, son invitaciones para que la comunidad invente sus propias realidades. Con la confirmación de que la tercera temporada está en camino, el mapa de las parejas de la serie está más encendido, confuso y apasionante que nunca.
El mapa del deseo: ¿quién se queda con quién en "Margarita"?
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El huracán de "Marrey" (Margarita y Rey): Lo de Mora Bianchi y Mateo Belmonte traspasó cualquier límite de la pantalla. Bautizados con ternura como "la pareja de los rulitos", el fandom de Marrey funciona como un club de fuerza propia. En redes no se pide que queden juntos; se exige. La química entre el carisma de Rey y la luz de Margarita generó edits que son verdaderas obras de arte digital, convirtiendo esta unión en la fantasía aspiracional definitiva de la temporada.
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La trinchera de "Marlin" (Margarita y Merlín): En la vereda de enfrente, resisten con uñas y dientes los defensores del final feliz tradicional entre Margarita y Merlín (Toti Spangenberg). Quienes daban por sentado que este sería el end game ineludible de la historia, terminaron la segunda temporada sumidos en una duda existencial y un sufrimiento hermoso. ¿Es el destino de la pareja tan obvio o estamos a las puertas de un giro que lo cambie todo?
La dulzura de "Pipeisy" y el flechazo de Torino: El amor adolescente no sabe de pausas. El ship de Pipe (Tomás Benítez) y Daisy (Lola Abraldes) sigue siendo uno de los grandes motores generadores de edits diarios, demostrando que cada personaje tiene su propio ejército de defensores. Sin embargo, el tramo final de la temporada nos sacudió con un invitado inesperado: el reciente y comentadísimo romance entre Daisy y Torino (Benicio Gravier), una pareja fresca que ya se perfila como la nueva obsesión de las plataformas.
El enigma de "Fach y Blue": Si de misterios se trata, la relación entre los personajes de Franco Yan y Michelle Masson se lleva todos los premios. La ambigüedad de las intenciones de Blue mantiene al fandom desvelado, apropiándose de cada silencio para especular si estamos ante una villana encubierta o ante un amor incomprendido.
"Merlika": ¿Estrategia o atracción real?: Las incorporaciones de la segunda temporada trajeron consigo una química instantánea entre Merlín y Maika (Abril Schappeau). Pero en el mundo del shippeo, nada es inocente. El fandom ya instaló la gran pregunta: ¿este acercamiento es genuino o es una expresión de deseo de las fans de "Marrey" para dejarle el camino libre a Rey y Margarita? Las especulaciones inundan las redes de cara a la tercera entrega.
Del plano digital al abrazo físico
HBO Max entendió a la perfección que estas comunidades necesitan encontrarse más allá de la pantalla. Durante esta temporada, el fenómeno rompió la barrera digital para materializarse en eventos físicos masivos, como el inolvidable show en vivo en la Floralis Genérica, donde las haditas se reunieron para celebrar el anuncio del estreno, cantar nuevas canciones y disfrutar del primer adelanto oficial.
Margarita volvió a demostrar que el legado de Cris Morena está más vivo que nunca porque sus historias son, en esencia, un refugio seguro donde siempre se puede volver a creer en la magia del amor.
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