Bomba: revelan la verdad sobre la separación de la China Suárez y Rusherking

“Me contaron que hace dos semanas se desató una fuerte crisis, que no fue de un día para el otro, había cosas que no se ponían de acuerdo bajo ningún punto de vista, cosas importantes de la vida”, sostuvo el periodista de chimentos Juan Etchegoyen.

Y aseguró, según su versión: “La decisión final de la separación la tomó él. Tenían una visión diferente sobre el futuro y sobretodo también una idea muy distinta de la vida, se llevaban bien pero no coincidían en cosas claves”.

“Para ser claro según la información que me cuentan, pesó la edad que se llevan. La China no quería algunas cosas que Rusherking si y es triste porque esas cosas no cambian, era inevitable la ruptura”, dijo al respecto el presentador.

Toda la verdad sobre la separación de la China Suárez y Rusherking

rusherking china suarez

Y cerró: “Repito, ellos terminan en buenos términos, lo venían conversando, es doloroso porque aunque pase el tiempo las prioridades de cada uno no iban a modificarse y decidieron terminar lo más rápido posible”.