El guiño de la China Suárez a Lauty Gram en redes que alimentó rumores de romance

El gesto no pasó inadvertido entre los seguidores que comentaron con todo tipo de ocurrencias. “Lauty en modo ‘Dale, primo, que es ahora’”, “Amo que no le importe nada”, “Yo dándoles de qué hablar a los que no me soportan”, “Qué mujer más linda, y que se sepa el baile de Lauty Gram”, “Es que yo la amo, la amo, jajajaja”, “Tirando indirectas ella”, “Justo esta canción”, fueron algunos de los comentarios.

El músico reaccionó al posteo. “Te salió re lindo”, comentó en referencia a los pasos. A lo que ella respondió: “Temazo”.

Todo esto fue captado por la Juariu, quien siempre está atenta a todo lo que sucede entre los famosos. Lo compartió en sus historias de Instagram, donde además, dio aviso de que el próximo sábado se hará presente para no perderse nada.

