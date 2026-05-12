Homero Simpson cumple 70 años: la teoría viral que intenta explicar por qué nunca envejece
Aunque oficialmente habría nacido en 1956, el protagonista de The Simpsons sigue teniendo 39 años desde hace décadas. ¿A qué se debe?
Homero Simpson cumple 70 años. O al menos eso dicen algunas de las fechas de nacimiento que aparecieron a lo largo de la historia de “Los Simpson”, donde en distintos episodios se mencionó que el personaje nació el 12 de mayo de 1956. El dato volvió a explotar en redes sociales y reactivó una de las discusiones más extrañas —y fascinantes— alrededor de la serie animada más famosa del planeta: cómo hace Homero para seguir teniendo 39 años después de más de tres décadas al aire.
Porque mientras el mundo cambió, internet nació, murió la televisión como se conocía y Springfield pasó por absolutamente todas las referencias culturales posibles, Homero continúa atrapado en el mismo lugar. El mismo sillón. La misma rosquilla. La misma planta nuclear. Como si el tiempo avanzara para todos menos para él.
La explicación oficial siempre fue relativamente simple: “Los Simpson” funcionan con una lógica de tiempo flotante. Los personajes viven en un presente permanente donde las referencias culturales se actualizan constantemente, pero las edades nunca cambian. Por eso Bart sigue en cuarto grado, Lisa continúa teniendo ocho años y Maggie permanece congelada como un bebé desde 1989.
Pero con el correr de los años apareció una teoría bastante más inquietante entre los fanáticos. La idea sostiene que Springfield no existe dentro de una línea temporal normal, sino en una realidad que se reconfigura permanentemente para adaptarse al presente de cada época. Algo así como una memoria colectiva mutante. Por eso Homero alguna vez fue joven en los años 70, después tuvo flashbacks adolescentes en los 90 y más adelante empezó a recordar situaciones ambientadas directamente en los 2000.
Con el tiempo, esa deformación temporal dejó de ser un error narrativo para convertirse en parte del ADN de la serie. Los propios guionistas reconocieron varias veces que la historia de los personajes se va acomodando según el contexto cultural del momento. Básicamente: Homero envejece sobre el papel, pero rejuvenece cada vez que el presente real amenaza con dejarlo viejo.
Y ahí aparece algo bastante más profundo que un simple detalle de continuidad. Porque Homero ya no funciona solamente como un personaje: funciona como una cápsula cultural. Un tipo diseñado en la lógica de la clase media estadounidense de finales de los 80 que sobrevivió intacto a generaciones completas, cambios tecnológicos, crisis económicas y transformaciones sociales gigantescas.
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