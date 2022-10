El sorpresivo guiño de la China Suárez a María Becerra

Desde que salió a la luz su romance con Rusherking parte el público no tardó en enfrentar a la China Suárez con María Becerra, la ex pareja del joven santiagueño. Y aunque en más de una oportunidad las chicas se encargaron de aclarar que no hay problemas entre ellas, en las últimas horas, la actriz sorprendió con un guiño a la cantante.