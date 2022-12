La causa por la que Emilia Ferrero, la novia de Julián Álvarez, odia a la China Suárez

china suarez

Se trata de María Emilia Ferrero, la novia de Julián Álvarez, de quien recientemente se dieron a conocer viejos comentarios hacia la China. Como personaje indirecto y como pudo suceder con muchos, la joven opinó sobre el accionar y las actitudes de actriz. Así comenzó explicando Diego Estéves, en el programa 'A la tarde' de Karina Mazzocco.

“Emilia le dedicó unos comentarios, sin rodeos, a la China Suárez. Entonces la ‘Mazzoquita’, no revelo su identidad porque conoce a todos y así me lo ha pedido, me manda posteos elocuentes que son de hace un año cuando explotó el WandaGate”, dijo el periodista.

Y agregó: “También subió otra foto de la China y al lado un comentario que decía ‘tremenda cínica y se hace la víctima’. No sé si es amiga de Wanda, pero cuida su territorio. Y otro comentario más, con una imagen de la China y al lado está Eugenia Tobal, que dice ‘esta mina es un sorete’”.

Emilia, quien estuvo en Qatar apoyando a Álvarez, habría dirigido todos estos comentarios a la actriz, quien también casualmente pasó por el Mundial junto a su novio, el trapero Rusherking.