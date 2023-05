La China Suárez demandó a Yanina Latorre y la panelista le respondió picante

“Pero eso lo contaste vos, ¿qué te hacés (la inocente) ahora?”, le reprochó Ángel de Brito para meter picante en la discusión, a lo que Yanina le replicó que “nunca le dijo ‘agujero asiático con cannabis’” a la ex de Benjamín Vicuña.

A raíz de esto, el conductor del programa le dijo: “Bueno, pero a vos te hace juicio, no a Moria. Treinta palos te va a sacar”.

https://twitter.com/elejercitodelam/status/1655723665953116162 Lourdes: La china va a demandar a Yanina por 30 millones.

Yanina tipo... #LAM

“No, acá tengo la demanda. Dice ‘monto indeterminado’. Es por ‘daños y perjuicios’ y estás vos también. En la carta documento estás vos, yo, y Mandarina. A mí me la succiona más que a vos”, le respondió la panelista.

“Pero a vos te va a sacar los 30 palos”, reiteró Ángel mientras Marixa Balli le preguntaba a Yanina la vigencia de la carta documento, y la panelista le respondía que “el proceso quedó ahí truncado” y que no tendría sentido que le envíe otra demanda.

“Si estás desesperada por guita, Chinita, amora, a seguir levantando tipos millonarios en Miami, que a mí no me sacás 30 palos ni muerta. NI muerta me los sacás”, lanzó Yanina al aire.