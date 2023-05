La China Suárez disparó contra Guillermo Coppola: "Cuándo va a..."

Laura Ubfal intervino y dijo: "Para que lo diga Coppola... ¿tiene que ver con el mundo del fútbol?". Tauro, entonces, contó cómo se había enterado del incipiente romance. "Nosotros el otro día tuvimos un almuerzo por la radio y, a ese almuerzo, vino alguien que me dijo: '¿A que no sabés con quién está saliendo la China?'. Entonces, con mi compañera Alejandra Salas empezamos: '¿Qué es? ¿Jugador de fútbol? ¿Años?' Vos, Guillermo, en un momento dijiste 'tiene casi 60 años'", detalló.

LA CHINA SUÁREZ LE RESPONDIÓ A GUILLERMO COPPOLA

"Dejen en paz a la gente. Llamé al señor que supuestamente dijo de mi que estaba con un nuevo novio, una vez más poniendo a la mujer en un lugar en el que les encanta poner. Me dijo que no sabe absolutamente nada de mi vida y que siguió el tema para no hacer quedar mal a nadie. Feliz día del trabajador, menos para los que se escudan en su 'trabajo' para joderle la vida a otros", introdujo La China Suárez a través de sus historias de Instagram, sin dar nombres.

"¿Cuándo va a ser el día en que se termine esa forma de hablar de la vida de los demás? Con esa liviandad, decir una mentira, instalarla y que quede ahí, en el aire", siguió.

Luego explicó: "Me dicen que no se entiende. En un programa de televisión, un invitado supuestamente confirmó que que yo estaba de novia con un señor de 60 años. No lo voy a nombrar, pero lo llamé por teléfono, porque así me manejo yo, y le pregunté por qué aseguraba cosas de mi vida sin conocerme. Y su respuesta fue: 'No dije nada de vos porque no sé nada, lo hice para seguirle el carro a la conductora y que no se sintiera mal'".