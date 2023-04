La China Suárez habló del encuentro con Benjamín Vicuña y dejó una bomba

Qué dijo La China Suárez sobre el encuentro con Benjamín Vicuña

“Lo que siento yo es que quizás tuvieron algún momento raro en la pareja la China y Rusherking pero está re enamorada, no es que se te va de un día para el otro ese estado, hace una semana me había dicho que no pasaba nada, que estaba todo bien”, dijo Pochi al respecto en un video junto a Juan Etchegoyen.

Y concluyó: “Ella afirma que está enamorada de él, y con respecto a Vicuña me dice que no volvería a la casa de Benjamín, ella lo explicó en algún momento, pasó agua debajo del puente y es lo que ella siente”.

"Empezaron a hacer asociaciones de la China con Trueno, a mi no me cerraba y le pregunté esto, me dice ´es totalmente falso, que ni siquiera lo conocía a él, en mi vida vi a Trueno, imposible, como les gusta hacerme quedar mal´ ese es el textual que me dijo hoy y me aclaró que está súper enamorada de Rusherking”.