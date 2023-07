La reacción de la China Suárez al fallido de Benjamín Vicuña en los Martín Fierro

china suarez

Y agregó: “Es lógico que no le haya gustado nada, pregunté si le pidió explicaciones a Vicuña pero no me lo aseguraron esto, y por último me dieron dos palabras ‘totalmente innecesario’, así habría definido la China lo qué pasó a su círculo más cercano”.

En ese sentido, Etchegoyen señaló que "fue muy fuerte que Benjamín diga eso porque evidentemente si esto es tal cual como lo dijo, o a la China o a Pampita no las amó, él habló de una mujer que amo, él dijo que se equivocó y seguramente amó a las dos pero si me baso en esa confesión déjenme dudar”.

“Pampita habló del tema públicamente y le restó importancia, la China públicamente no dijo nada pero a mi me daban esa data de buena fuente, seguramente que en algún momento alguien le consultara y ahí veremos que dice”, concluyó.