La separación más terrible de la China Suárez

Al recordar el mal momento que vivió durante esa separación, agregó: “Me acuerdo que fue durísimo porque me vi arrodillada... fue la desesperación de pensar ‘¿qué hago arrodillada pidiéndole por favor que no me deje?’”. Al detallar los motivos por los que culminó esa relación, explicó “Porque me decía ‘te amo, me encantás, pero no puedo estar con vos por tu personalidad, me hace mal, me dan celos’... Y yo le decía ‘pero cambio’ y esas cosas que uno hace en momentos de desesperación...”.

En ese sentido, y a modo de aprendizaje, concluyó: ”La vida es sabia y acomoda a todo el mundo en su lugar... Pasa mucho que se enamoran de tu independencia y tu libertad y después es lo primero que te quieren sacar. No es que pase siempre, pero me ha pasado”.