"Si la defino la limito": el video del Chino Darín hablando de Úrsula Corberó que se viralizó

Luego, cuando le consultan por la ausencia de su pareja en la ceremonia, el Chino señala: "No pasa nada. Ya tendré tiempo de verla y disfrutarla en la intimidad, que la verdad lo prefiero, para ser sincero".

"¿Cómo la definirías?, preguntó el periodista. "No la definiría, me parece que si la defino la limito", respondió el actor, con algo de picardía, ante el suspiro de las cornistas presentes.

"La verdad que le está yendo increíble y se lo merece porque se ha hecho unos currazos (trabajos) espectaculares. Estoy muy orgulloso de ella".

Entonces, el periodista le dijo si pronto podría haber una boda y él aclaró: "No hace falta".

En ese contexto, el Chino Darín aclaró que no le gusta el término "mi mujer" que utilizó primero para hablar de Úrsula: "Mi posesivo por ahí no está bueno, pero me estaban preguntando puntualmente a mí qué era lo que más me gustaba. 'Mi compañera', 'Úrsula', podemos llamarla de un montón de maneras".

La entrevista viral del Chino Darín