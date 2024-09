Chris Martin apareció disfrazado en un karaoke en Las Vegas

A diferencia de cómo suele mostrarse siempre Martin, el cantante en esta ocasión utilizó un traje holgado, peluca de color rojo, lentes y hasta tenía un globo en su mano. Si bien, al principio, quienes se encontraban en el lugar no creían que pudiera hacerlo tan parecido, cuando comenzó a cantar, todos quedaron impactados con lo similar que se escuchaba la voz a la del cantante de Coldplay sin saber que, en efecto, se trataba de él.

Embed - Chris Martin on Instagram: "Chris Martin trying to go unnoticed in a bar in Las Vegas . #chrismartin #coldplayfans"