El video de Chris Martin y Tini Stoessel que enloquece a los fanáticos

Cabe destacar que los cinco cantantes se reunieron para interpretar este tema en vivo y lo hicieron sin escenario ni previo aviso. Así fue que fue completamente espontáneo y los afortunados que se encontraban en Dublín pudieron presenciar el momento.

En "We pray", el conjunto de artistas le cantan a la libertad y a la esperanza, con la oración como eje central. De hecho, parte de la letra dice lo siguiente: "Sé que en algún lugar el Cielo está esperando y por eso rezamos. Sé que en algún lugar hay algo asombroso y por eso rezamos. Sé que en algún lugar no sentiremos dolor, hasta que lleguemos al final del día".

Embed - WE PRAY - Coldplay, Little Simz, Burna Boy, Elyanna, TINI (Official Audio)