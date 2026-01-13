Christian Petersen, en recuperación: su nueva rutina entre huertas, silencio y naturaleza
Tras recibir el alta médica, el reconocido chef eligió su granja familiar en San Pedro para enfocarse en sanar el cuerpo y la mente.
Después de un momento de preocupación, Christian Petersen atraviesa una etapa de recuperación lejos del ritmo vertiginoso de la ciudad y encontró refugio en La Villa Rural, la granja que posee en San Pedro, provincia de Buenos Aires. Desde allí, el chef de 56 años y figura emblemática del canal Gourmet compartió con sus seguidores cómo son sus días mientras se recompone de un delicado episodio de salud.
El viernes 26 de diciembre, Petersen debió ser trasladado de urgencia al Hospital Alemán, en la Ciudad de Buenos Aires, luego de sufrir una descompensación mientras realizaba una caminata por el volcán Lanín. Tras varios días de estudios y cuidados médicos, recibió el alta el pasado 6 de enero y comenzó, de manera gradual, a retomar su rutina cotidiana.
En las últimas horas, el cocinero utilizó sus redes sociales para mostrar parte de ese proceso íntimo y llevar tranquilidad a cada uno de sus seguidores, que siguió día tras día su evolución. En una de sus historias de Instagram se lo pudo ver regando las plantas de su huerta, acompañado por una frase que resume su estado actual: "Un guerrero en el jardín. Regenerando, día a día".
En otra publicación, mientras desayunaba al aire libre, explicó que ahora presta especial atención a las señales de su cuerpo. "Buen día, buen todo. Solía usar mi reloj para entrenar más y mejor. Ahora lo uso para ver cómo voy recuperando y cuánto me cuesta cada esfuerzo. Una fresca y suave soledad...", escribió, dejando entrever el cambio de prioridades que atravesó tras su internación.
Alejado del ruido urbano, Petersen decidió enfocarse en una recuperación integral: cuida su huerta, realiza actividades al aire libre, convive con los animales del lugar y se mantiene activo leyendo. El entorno natural parece ser parte fundamental de este nuevo equilibrio que busca sostener.
