Cinthia Fernández combinó microbikini y crochet para marcar tendencia en este 2024

image.png

La influencer aprovechó esta oportunidad para compartir con sus seguidores algunas palabras motivadoras. En el posteo escribió: “Si Alicia se hubiera cansado de correr tras el conejo blanco, no habría caído en la madriguera, ni descubierto el País de las Maravillas, ni descubierto quién era ella. Sigue corriendo, cáete, y no tengas miedo a descubrir aquello que aún no conoces”. Sus seguidores dejaron miles de "me gusta" y cientos de comentarios elogiando su estilo, su look y sus palabras, confirmando su referencia en el mundo de la moda y en el entorno digital.

image.png

image.png

La microbikini que eligió la China Suárez para disfrutar unos días de vacaciones

Eugenia "La China" Suárez acaparó todas las miradas en la celebración del cumpleaños de su hija Magnolia al lucir una microbikini que se convirtió en tendencia. La actriz sorprendió a todos al optar por un traje de baño como parte de su look para el evento, donde estuvo acompañada por sus hijos y su expareja, Benjamín Vicuña. Más allá de mostrar una imagen familiar, la modelo dejó su marca con un estilo veraniego y a la moda.

image.png

En esta ocasión especial, la modelo eligió un estilo único al combinar un pequeño top de bikini con unos jeans de cintura baja, destacándose por su elección de outfit. Completando su look con una gorra, agregó un toque casual al conjunto, mientras que su maquillaje se caracterizó por el uso de brillos y glitter, acorde al ambiente festivo del evento.

image.png