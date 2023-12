El accidente que sufrió Cinthia Fernández durante sus vacaciones en Uruguay

accidente cinthia fernandez

Si bien no explicó qué fue lo que sucedió o cómo se dio el accidente, Fernández comentó: "Obviamente jugando como si tuviese diez años... La señora no entiende que está cerca de los cuarenta”. Sin embargo, horas más tarde de estos comentarios fue cuando explicó qué le sucedió: "No me quebré, pero me rompí la capsulita que une un hueso con el otro y me va a doler por tres semanas. Tengo el dedo negro, no puedo pisar, tengo una ojota porque no me puedo poner zapatillas. La estoy pasando para el or...".

accidente cinthia fernandez

Aún así, más allá del dolor, Cinthia se tomó la situación con humor. "Es la onda ahora, pelotud-asintomática”, aseguró mientras caminaba con una zapatilla puesta en el pie derecho y una ojota en el izquierdo. Asimismo, cuando regresó al hotel compartió una foto de su pie en pleno reposo.