El sorteo más esperado: los inodoros de Cinthia Fernández

La curiosidad sobre este concurso es que estos aparatos vienen con detalles a considerar. La misma Cinthia quiso aclarar términos al respecto para evitarle sorpresas a la persona ganadora. En principio, hay manchas de sarro visibles. Al respecto comentó, “¿Ven esas manchas? No es suciedad, eso es mancha de sarro. Todos los inodoros están así. No somos sucios, es el sarro que me destruye absolutamente toda la casa”, comentó.

Para participar, los interesados deben estar atentos a las historias que la bailarina subirá a la red social, y en las últimas horas dejó una cajita de comentarios para que allí expliquen por qué quieren ganarse los inodoros usados, tal como ella remarcó varias veces frente a cámara. Además, cabe destacar la letra pequeña del concurso: Cinthia no se hará cargo del traslado del artefacto de baño. Quien resulte ganador deberá cubrir el flete.

Recordemos que el martes 3 de enero se le inundó su casa y no le fue nada fácil conseguir un plomero que le resolviera el problema. Indignada, estalló contra las personas del rubro: “Falta cultura de trabajo”.