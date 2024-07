Cinthia Fernández explotó contra América TV, Marcelo Tinelli y Luis Ventura: "Nefasto"

Una vez conocidos los mensajes, Luis Ventura tomó la palabra apuntando contra Cinthia: "¿Por qué Roberto no le da consejos por Twitter a Cinthia? Cordura... mantenga la calma... me parece que tendría que darle un mensajito a su novia", lanzó picante. Además, Mazzocco indicó que la exsuegra de la modelo "siempre habla un poco de más", tras lo cual Ventura sostuvo: "¡A Dios gracias que habla de más! Sino no nos hubiéramos enterado de nada, era 'Santa Cinthia'", ironizó.

Triángulo de amor escandaloso y de acusaciones cruzadas.



La acusación de la mamá de Matías Defederico.



Como era de esperarse, la mediática Fernández no se quedó callada y manifestó toda su bronca en un extenso tuit: "@AmericaTV por eso les va como les va. @AngeldebritoOk les salva la noche y la programación, demasiado lujo tienen con LAM, buen mérito conseguir al 1, sino estaban muertos. El programa de la tarde asqueroso y pedorro, que vieron el 4 por hacerme mierda constantemente. Lo ven como un logro y las autoridades lo aplauden, mandan móviles a las escuela de los chicos. ¿No tiene vergüenza el dueño y dueña sororos del canal?", comenzó.

Y siguió: "¿Y el Sr. Tinelli que supuestamente maneja la programación donde está? ¡Mirá que fui rendidora para tu programa Marcelito! Debe estar ocupado en la peluquería. Pero qué van a tener vergüenza si están acostumbrados a ser violentos siempre, como cuando contratan a gente en negro como a mí‍ en el programa del “gran Iudica”, y te rajan cuando quieren, y no te pagan lo que corresponde si total te negrean", expuso con furia.

"¿Quieren jugar sucio? Juguemos. Prefiero que me censuren como están acostumbrados e hicieron con muchos, antes que escuchar el aval a un nefasto como Venturita, negador de hijo y amante o mujer actual, porque está con ella hace 9 años pero la sigue ocultando como cuando era amante. Qué grande Estelita, cómo se sacó a ese ser de encima", disparó puntualmente contra el periodista.

Y finalizó con el juego abierto de cara al canal: "¿Qué sigue ahora? ¿Me van a despedir? ¿Van a poner huevos y hacer lo correcto que deberían haber hecho? ¿O van a bancársela y vamos al barro?".