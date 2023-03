La furia de Cinthia Fernández después de que sus hijas volvieran del colegio con piojos

cinthia fernandez piojos.mp4

“¿Pueden entender que antes de arrancar el colegio les hice tratamiento de piojos y a los dos días vuelven así?”, escribió la modelo en sus historias de Instagram junto a una foto probando los pequeños invasores sobre una servilleta de papel.

Sin filtro, disparó contra los papis y mamis del colegio: “De verdad no puedo entender que los padres antes de empezar las clases no despiojen a los chicos. De un día a otro, me vuelven así, cuando les hice un tratamiento para limpiarlas de la colonia. ¿Posta no les da asco? ¿No se fijan si sus hijos se rascan?”.

cinthia fernandez piojos.jpg

Sin embargo, rápidamente puso manos a la obra y eligió una técnica antigua pero efectiva para liquidar la plaga. A pesar del olor fuerte, roció con agua y vinagre las cabezas de sus hijas, tal como se hacía hace tiempo atrás.

Una de las nenas dijo que "tiene olor a caca de unicornio", mientras Cinthia bromeó con que olía a ensalada mixta. "Con esto no se te va a subir ni un piojo más", concluyó la panelista.