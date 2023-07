Cinthia Fernández se cruzó con todo con Luis Ventura: "¡Machirulo!"

Entonces, Cinthia Fernández hizo referencia a lo que contó el Mago Sin Dientes sobre su presencia en la fiesta y preguntó: "Pero tenemos a un Mago Sin Dientes que dice que pagó por ir a la fiesta, ¿Quién se queda esa plata?".

Luis Ventura contestó: "No, no pagó por ir a la fiesta, él pagó un aviso de publicidad. El aviso de publicidad tiene su valor, contempla una invitación gentileza, a quien confía en publicitar en APTRA. Como vos lo trasmitís a los medios... el mago puede decir lo que él quiera, pero la realidad es lo que yo te digo, el reglamento lo establece".

Cinthia Fernández increpó a Luis Ventura al aire por la plata que recibió en los Martín Fierro

Pero el punto de inflexión fue cuando Mariel Di Lenarda, ganadora del Martín Fierro a Mejor Panelista, comentó al aire sobre todos los trabajos que tiene periodista y que no sabe cuándo duerme. Entonces, Luis Ventura respondió: "Hay que darle de comer a 3 nenes y a una familia muy grande" y ¿adivinen qué pasó? Cinthia Fernández contestó:"Que bueno que defendés eso, porque hay ciertos casos que no defendés los alimentos de los chicos... Nada, te lo quería decir". Ella hacía referencia a su caso con Matías De Federico padre de sus tres hijas, ya que el director de APTRA nunca se puso de su lado, a lo que él contestó: "Imagino que debe ser mi amiga la que lo dijo" y ella lanzó al aire un "No soy tu amiga".

"Está buenísimo que defiendas los alimentos de los chicos", siguió Cinthia Fernández. El que tardo un poco en darse cuenta del incómodo momento al aire fue el Negro González Oro, que procedió a despedir a Luis Ventura. Entonces, el periodista dijo: "Si, peleate vos, Negro, mejor". y ahí para rematar la charla muy al estilo de Cinthia, dijo: "Chau, machirulo".

Cinthia Fernández siguió descargándose en Twitter

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fcinthifernandez%2Fstatus%2F1683829802313175040&partner=&hide_thread=false La venganza es un plato que se come frío amo darme el gusto con soretes machirulos — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) July 25, 2023