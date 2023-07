Tras su cruce con González Oro, Cinthia Fernández disparó contra la producción: "Cuando quieren conviene el show"

En diálogo con Intrusos, Cinthia habló de cómo se sentía luego de protagonizar esa tensa discusión. "No tengo mucho más que decir, demasiado para mi poca paciencia que manejo. No me siento bien, no me siento cómoda", comenzó diciendo.

Además, aclaró que no le gustó el maltrato que recibió y dijo: "No estoy acostumbrada a laburar así. Hace muchos años laburo en libertad, con rítmica. Sé laburar, 20 años de laburo en el medio".

Cinthia Fernández furiosa con "El Negro" Oro: feroz cruce al aire

Por otro lado, destacó haber trabajado con Ángel de Brito: "Cuando estuve con Ángel fue un entrenamiento zarpado. No soy la mejor, no soy la peor, pero soy libre".

Luego, la panelista contó qué pasó en el corte y cuál fue el pedido de la producción. "En el corte hablamos. Me pidieron por favor que salga, que haga un circo, de que me inviten a volver a entrar. Me pidieron eso", declaró.

"Parece que no le importaban si yo realmente estaba mal. Me lo pidió la producción y él. Me hacían seña para que salga y vuelva a entrar. ¿Por qué tengo que hacerle el show al otro? ¿Querían show? Yo te puedo hacer una nota con un invitado. ¿Por qué no me dejaron hablar? Cuando quieren conviene el show", sentenció.