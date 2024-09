"Ciudad de Dios: la lucha no para": el proceso, avance y cambio de Buscapé en la nueva serie de Max

Aunque, lo más importante de esta cinta es que dejó un legado que ahora continúa, pero ya no con niños, sino con esos jóvenes convertidos en adultos. Esto es porque Max estrenó, el pasado 25 de agosto, "Ciudad de Dios: la lucha no para", una serie ambientada 20 años después de la película en la que se cuenta el presente de los personajes con los mismos actores como protagonistas.

La tira fue, desde su estreno, tan impactante e importante que incluso antes del lanzamiento del tercer episodio (se estrena uno nuevo todos los domingos), la plataforma ya confirmó la renovación para una segunda temporada.

Sin dudas, el lanzamiento de esta tira vuelve a poner en foco el nivel de precariedad, peligro y pocas posibilidades que hay no solamente en las favelas de Brasil, sino también en los barrios más precarios de, por ejemplo, Argentina.

Esta historia, más allá de tener su centro en el país vecino y mostrar una realidad que, de no ser oriundo de allí, quizás no se tiene en cuenta, se puede trasladar a cualquier país de Latinoamérica especialmente. Es por eso que, por más que ahora no hay niños como protagonistas, el impacto sigue siendo tal que ya es una de las historias más vista de Max.

Lo cierto es que, en esta ocasión, lo importante es cómo cada personaje obtuvo un nuevo presente o, en algunos casos, muy similar al del film y, bajo la mirada de Buscapé, cada nueva generación puede conocer esta realidad un tanto oculta. La verdad es que, por ejemplo en mi caso, al haber visto el film de adolescente y la serie de adulta, son dos nuevas perspectivas que me ayudaron a poner en contraposición cómo fueron avanzando estos personajes.

Así fue el crecimiento de Buscapé de "Ciudad de Dios"

Buscapé niño:

Dueño de una historia cruel y dolorosa fue interpretado en la película por Alexandre Rodrigues. Su historia es el foco central del largometraje ya que él es el único que intenta huir completamente de la violencia de Ciudad de Dios, pero entra en una gran disputa cuando tiene la posibilidad de hacerse famoso con una fotografía. Su mayor sueño siempre fue ser fotógrafo, por lo que para conseguirlo se ve obligado a meterse en una guerra entre bandos que comienza cuando Mané Galinha es arrestado y consigue una entrevista en televisión.

Esto deriva en que Zé Pequeño quiera también conseguir fama, por lo que lo llama a Buscapé para que lo fotografíe a él y a su banda con las armas. Así es cómo en el periódico en el que él trabaja le dan la oportunidad de que si consigue más fotos del criminal, podrá tener un espacio como fotógrafo. Es entonces cuando la mayor disputa de su vida empieza: Buscapé tiene dos opciones: exhibir la corrupción policial o vender la foto del delincuente muerto al periódico. Acaba escogiendo la segunda opción y consiguiendo una carrera como fotógrafo.

Buscapé adulto:

Es ese el punto de partida de "Ciudad de Dios: la lucha no para", la cual muestra la evolución de su personaje y las cicatrices que Buscapé sumó a su vida a lo largo de los años. Ya siendo un fotoperiodista consagrado, tiene una vida personal compleja: más allá de estar alejado de la violencia de Ciudad de Dios, no se habla con su hija y se ve obligado a regresar a la favela ya que si hay algo similar que esta serie tiene a su predecesora es que la lucha entre la policía y los narcotraficantes continúa.

Entonces es por eso que, al ser quien más conoce la favela, es el encargado de regresar para tomar las fotos de los momentos más trágicos y fuertes de la guerra por el mando del narcotráfico. Y así es cómo marcan el regreso de una historia de impacto social que revive la importancia de ponerle foco a la desigualdad social, en especial en los barrios más precarios.

Sin dudas, "Ciudad de Dios: la lucha no para" es un recordatorio más que necesario a la humanidad que subyace en el medio de la violencia de Ciudad de Dios. Una serie que tiene la fuerza y el potencial para continuar una historia tan poderosa como la de la película que marcó un camino inesperado y atrapante en el 2002.

