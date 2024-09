Coco Sily fue atendido de urgencia y preocupa su salud: qué le pasó

Durante la noche del miércoles Coco Sily se hizo ver de urgencia y quedó internado. El humorista confirmó la noticia a través de sus historias de Instagram: “Por suerte no tengo nada, estoy bien. Solo fui a ver al médico por un pico de fiebre que me bajó enseguida. Pero ya estoy bien, muchas gracias por la preocupación. Y no estoy internado, por suerte”.