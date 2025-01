Coco Sily y su pareja fueron estafados por una aplicación: qué les pasó

“Era evidente que este pedido no podía ser transportado en moto. Me puse a revisar lo que me habían cobrado y lo que realmente trajeron, y empecé a esperar que me enviaran el resto de los productos que nunca llegaron. Comencé a hacer el reclamo, y lo único que recibí fue una devolución de 35 pesos. Después, el reclamo fue cerrado sin más explicación”, comentó Chimi, visiblemente molesta.

"Por supuesto, tengo la defensa al consumidor para tomar acciones, porque poco después me contactaron por Instagram solicitando mis datos, pero luego nadie más me contactó desde Rappi. Hice un reclamo por correo, me pidieron detalles, pero nunca asumieron la responsabilidad de lo sucedido”, expresó Chimi.

Y concluyó de manera tajante: “Me enviaron un comprobante de devolución que tarda 15 días, pero ni siquiera corresponde a lo que pagué, ya que hay una diferencia de 48 mil pesos. Todavía me deben dinero, y no lo reconocen, no sé cómo llegaron a esos números”.

Qué le pasó a Coco Sily y su pareja

Coco Sily estafado