Coco Sily está de novio: conocé con quién

Sin embargo, tras la triste separación de la mediática, quien después de 25 años de matrimonio vio cómo su esposo decidía dejarla, Sily vivió un período de reflexión y posterior arrepentimiento de formalizar su relación con ella.

Este acontecimiento generó un impacto negativo en la vida del humorista, sobre todo porque la mediática apostó por regresar con su expareja. A pesar de este difícil momento, Sily optó por no arremeter contra su ex, mostrando una actitud respetuosa.

Superando este capítulo doloroso, Coco Sily encontró nuevamente el amor. En esta ocasión, decidió tomar una postura diferente y mantener en total anonimato a su nueva pareja durante algunos meses. Establecido en esta relación, finalmente decidió presentar a Chimi Meza, recibiendo felicitaciones de sus seguidores.

Recordando las palabras expresadas anteriormente, Sily explicó por qué eligió cuidar la exposición pública de su novia. "La verdad es que es un regalito del universo esto que me está pasando ¡Estoy súper feliz! Es muy reciente, honestamente no lo esperaba. No quiero que se queme. Ella no es del medio y quiero cuidarla. Dios cierra una ventana y abre una puerta", comentó el humorista.