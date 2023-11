La reacción de Caramelito Carrizo al enterarse del nuevo romance de Coco Sily

Pese a haber quedado muy dolido por la inesperada ruptura por parte de Caramelito, el actor volvió a encontrar el amor.

coco silly caramelito

“La verdad es que es un regalito del universo esto que me está pasando ¡Estoy súper feliz!”, declaró Coco en Intrusos donde habló de su nueva pareja. Y agregó: “Es muy reciente, honestamente, no lo esperaba. No quiero que se queme. Ella no es del medio y quiero cuidarla”, aseguró.

En lo que respecta a su anterior relación, el actor lanzó una particular frase: “Dios cierra una ventana y abre una puerta”.

LA PALABRA DE CARAMELITO AL ENTERARSE DEL NUEVO ROMANCE DE COCO SILY

En Intrusos, la animadora declaró: “Siempre hablamos de trabajo, de cosas de la radio y ahí nos preguntamos ‘¿cómo estás? ¿cómo están tus hijos?’", señaló Carrizo, que dijo estar al tanto de la nueva relación de su ex.

“Me enteré que está de novio y me alegro mucho por él. Es una persona a la que quiero mucho, y él me quiere mucho a mí”, indicó sincera.

Cuando el panelista le preguntó si le significaba cierta incomodidad compartir el espacio laboral con Sily desde la separación, Carrizo fue categórica: “Nunca fue incómodo, todo lo contrario. Compartimos un tiempo, los dos sabiendo muy bien qué le pasaba al otro, acompañándonos en esos momentos y todo fue realmente muy lindo y muy bueno”.

Finalmente, se refirió a su presente emocional: “Estoy muy contenta con Damián, fue mi pareja durante 25 años. Tuvimos ese tiempo en el que nos separamos y ahora estamos muy bien”.

caramelito y su marido.jpg