Coldplay en Argentina: qué temas nuevos van a tocar

De hecho, un poco en esa sintonía es que el cuarteto liderado por Chris Martin recibirá al surcoreano Jin de BTS para su tema "The Astronaut", al menos en el concierto del 28 de octubre.

Aunque no se filtró la setlist para Buenos Aires, Coldplay tiene preparado un espectáculo bien aceitado que arranca con "Higher power" para después pasar a hits como "Adventure of a lifetime" y "The Scientist", y las enérgicas "Viva la vida" y "Hymm for the weekend", que parecen creadas para shows en vivo.

Un poco más tranquilas, las etéreas "Coloratura", "Paradise" y "Yellow" también forman parte de la lista probada en otros países. "Human heart", "People of the pride", "Clocks" y "A sky full of stars" también podrían sonar en River en alguna noche desde el 25 de octubre al 8 de noviembre.

Muy probablemente "Fix You" tenga uno de los momentos más emocionantes del show porque la mismísima banda confirmó alguna vez que es de sus canciones favoritas para tocar en público, pero además podrían sonar la lánguida "In My Place" o "Sparks".