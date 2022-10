Coldplay en Buenos Aires: un espectáculo tecknicolor

coldplay

Y si bien las grandes puestas en escena no son una novedad en Coldplay, “Music of the Spheres” da la excusa perfecta para un despliegue escenográfico sin precedentes: pantallas circulares a los costados del escenario, muchas más pequeñas detrás, una larga pasarela que une al escenario principal con otro en el centro del estadio, además de un escenario pequeño extra al fondo que sirvió para abrir el bis en forma acústica y que quienes pagaron las entradas más accesibles puedan disfrutar de un momento íntimo del show desde mucho más cerca. De todas formas, la impecable selección y uso de los recursos de la puesta en todo el estadio combinada con la extensión de 23 temas del espectáculo, que podríamos describir más como adecuada que excesiva, genera sensaciones durante el show en las que uno se olvida por momentos de que se encuentra en el imponente estadio Monumental y siente que está en el Movistar Arena o en el Luna Park.

A no confundirse: Coldplay no olvida de donde viene y durante la noche hay interpretaciones a pulso sanguíneo, destacándose en el show del miércoles las de “Adventure of a Lifetime”, “Charlie Brown”, “The Scientist”, “Yellow”, “Clocks” y “A Sky Full of Stars”, donde el cantante le pidió acertadamente al público que guarde el celular en el bolsillo para que las pulseras lumínicas, el baile y las voces de la gente se apoderen de la escena. Pero claramente la noche tiene otros colores, como las performances más teatrales que musicales (máscaras para los músicos incluidas) de “Infinity Sign” y “Something Just Like This”, el estadio convertido en una rave en “Midnight” y el final con “Biutyful”, donde Coldplay termina de romper con cierto Statu quo de los conciertos en vivo cerrando su espectáculo con una canción donde una voz femenina sampleada es casi más importante que la del propio Chris Martin. Gustos aparte, vale destacar la actitud de apartar algo de protagonismo al servicio del concepto y del show de un grupo que disfruta a su estilo de su momento paradisíaco.

