Jin de BTS disfrutó del show de Coldplay en Argentina antes del estreno de "The Astronaut"

Durante el segundo show de Coldplay en Argentina se lo pudo ver a Jin cantando y bailando “My Universe”, la primera colaboración entre la banda británica y BTS que se estrenó en 2021.

En otro video se lo ve a Seokjin mostrando toda su felicidad con la canción de Coldplay “Viva la vida”.

Las imágenes fueron compartidas por ARMY en las redes sociales luego de que Jin se retirara del Monumental en señal de respeto a la privacidad del artista y con el fin de que pudiera disfrutar del concierto.

'The Astronaut': adelanto

Minutos antes de que comenzara en show de Coldplay en vivo en Argentina, la banca compartió el primer adelanto de “The Astronaut” donde se lo ve a Chris Martin y parte de la grabación. En el audio del video se llega a escuchar una frase de la letra de la canción.

“Cuando estoy vos no hay nadie más. Y tengo el cielo para mí cuando estoy con vos. No hay nadie más, me siento de esta manera, de la que nunca me sentí”, es la traducción de un fragmento de la letra de “The Astronaut” en español.

En tanto, en el adelanto compartido por Coldplay se llegan a leer algunas aclaraciones de Kim Seokjin durante la grabación que AMRY pudo descifrar: “Se trata del viaje de un astronauta que concluye una larga caminata espacial y finalmente consigue quedarse en la tierra donde están sus seres queridos”.

'The Astronaut' Official Teaser

(Jin) 'The Astronaut' Official Teaser

La primera foto de Jin en River con Coldplay

“¡Jin está acá! Ensayos para TheAstronaut, estadio River Plate, Buenos Aires. Primera presentación en vivo mañana”, escribieron desde las redes sociales de Coldplay.

En la foto aparecen Jon Buckland, Will Champion, Guy Berryman, Kim Seokjin y Chris Martin.

Qué estás haciendo Jin

La frase "Qué estás haciendo Jin" fue tendencia en Twitter tras la llegada del integrante de BTS a Argentina. Con memes y graciosos comentarios, ARMY propuso desde comidas hasta lugares infaltables que Jin debería visitar durante su estadía en Buenos Aires.

Siguiendo con el especial pedido del artista sobre recomendaciones de restaurantes, no faltaron las propuestas de asado, churros con dulce de leche y mate.

Finalmente, cuando se conoció que Seokjin había estado presente en el concierto de Coldplay - y esperando el tiempo prudente para que pudiera salir del estadio de River sin inconvenientes -, dos AMRY publicaron los videos en Twitter, donde ambos superaron los 20 mil likes.

