Netflix: el drama psicológico sobre la salud mental que es uno de los más vistos

De qué trata Todos quieren salvarse

De acuerdo a la sinopsis oficial de Netflix, Todos quieren salvarse centra su historia en:

“Tras despertar en un hospital psiquiátrico al que llegó contra su voluntad, Daniele tiene que volver a aprender a vivir y a amar con la ayuda de los demás pacientes”.

La serie construye un relato dramático y profundamente humano, posicionándose para Netflix como una de las mejores ofertas del género psicológico. Su enfoque sensible y realista la convierte en una propuesta emotiva e imperdible.

Reparto de Todos quieren salvarse

Federico Cesari como Daniele

Alessandro Pacioni como Alessandro

Fotinì Peluso como Nina

Ricky Memphis como Pino

Bianca Nappi como Rossana

Flaure BB Kabore como Alessia

Filippo Nigro como Dr. Mancino

Raffaella Lebboroni como Dr. Cimaroli

Trailer de Todos quieren salvarse