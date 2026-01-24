Netflix: el drama psicológico sobre la salud mental que es uno de los más vistos
Una producción dramática viene escalando posiciones entre las más recomendadas de la plataforma: te sumerge en un relato profundo, crudo y emocional.
Las series europeas, y en especial las de origen italiano, atraviesan un gran momento dentro de Netflix. En los últimos años, este tipo de producciones se destacaron por abordar temáticas complejas con un enfoque realista y sensible, y esta historia no es la excepción. Inspirada en una reconocida novela y con una fuerte base autobiográfica, la serie construye un drama psicológico que conecta rápidamente con el espectador.
El impacto de esta producción fue tan fuerte que Netflix decidió renovarla para una segunda temporada, confirmando el éxito que logró tanto en crítica como en reproducciones. Desde su estreno, se mantiene como una de las ofertas dramáticas más valoradas del catálogo.
Hace ya varios años que esta serie se destaca dentro de Netflix, especialmente por tratar temas vinculados a la salud mental, un eje que atraviesa toda la historia. Las reseñas positivas de la crítica especializada y las excelentes valoraciones de los usuarios la posicionaron como una de las recomendaciones más sólidas del género.
Con números muy altos de visualizaciones, la serie consiguió ingresar al Top 10 de Netflix en Italia y en distintos países del mundo. Su formato de 12 capítulos divididos en dos temporadas es señalado por muchos como uno de sus mayores aciertos: una historia intensa, emotiva y sin relleno.
Netflix incorporó esta producción italiana a su catálogo en 2022, y desde entonces se mantiene como uno de los dramas europeos más destacados de la plataforma.
De qué trata Todos quieren salvarse
De acuerdo a la sinopsis oficial de Netflix, Todos quieren salvarse centra su historia en:
“Tras despertar en un hospital psiquiátrico al que llegó contra su voluntad, Daniele tiene que volver a aprender a vivir y a amar con la ayuda de los demás pacientes”.
La serie construye un relato dramático y profundamente humano, posicionándose para Netflix como una de las mejores ofertas del género psicológico. Su enfoque sensible y realista la convierte en una propuesta emotiva e imperdible.
Reparto de Todos quieren salvarse
Federico Cesari como Daniele
Alessandro Pacioni como Alessandro
Fotinì Peluso como Nina
Ricky Memphis como Pino
Bianca Nappi como Rossana
Flaure BB Kabore como Alessia
Filippo Nigro como Dr. Mancino
Raffaella Lebboroni como Dr. Cimaroli
Trailer de Todos quieren salvarse
