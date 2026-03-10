Cómo empezó la semana final en MasterChef Celebrity y quiénes serán los eliminados

De esta manera con Cachete Sierra, Emilia Attias, Evangelina Anderson, Maxi López, Turco Husain, Ian Lucas, Sofía Gonett y Marixa Balli, MasterChef Celebrity entra en su tramo más intenso. Con desafíos cada vez más difíciles y el margen de error cada vez más pequeño, los famosos que siguen en carrera deberán dar lo mejor de sí si quieren asegurarse un lugar en la gran final del reality.

Cabe recordar que, este lunes La Joaqui y el Chino Leunis fueron los que quedaron en el camino a un paso de la final.