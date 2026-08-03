Cómo será la tercera temporada "Margarita", la serie de Cris Morena
HBO Max confirmó que la temporada final de "Margarita" estrena en agosto, pero esta no fue la única novedad. Conocé todos los detalles.
La cuenta regresiva para el desenlace del fenómeno juvenil más querido de los últimos tiempos ya comenzó. El próximo 24 de agosto, la tercera y última temporada de "Margarita" desembarcará en la pantalla de HBO Max para ponerle el sello definitivo a la historia creada por Cris Morena.
Tras meses de especulaciones, teorías en redes sociales y una espera ansiosa por parte del fandom, la plataforma soltó una marea de novedades que confirman que la despedida estará a la altura de la mística de Floricienta.
Entre el lanzamiento del tráiler oficial, guiños musicales reveladores, el anuncio de un concierto multitudinario de despedida y el regreso de caras emblemáticas del universo original, la última entrega del Hangar Soho promete ser un evento cultural inolvidable.
Tráiler oficial y sorpresas: el nostálgico regreso de Benjamín Rojas y Fabio Di Tomaso
El lanzamiento del tráiler oficial de la tercera temporada paralizó las redes sociales y desató lágrimas de emoción en los fanáticos de todas las edades. Más allá de acelerar el ritmo del conflicto dramático en el Hangar Soho, el avance guardaba dos bombas de nostalgia pura que conectan de manera directa con el legado de Floricienta: las apariciones confirmadas de Benjamín Rojas y Fabio Di Tomaso.
Ver nuevamente en pantalla a Benjamín Rojas (quien dio vida al recordado Franco Fritzenwalden) y a Fabio Di Tomaso (el inolvidable Conde Máximo Augusto Calderón de la Hoya, padre de Margarita) representa un puente emocional indestructible entre generaciones.
Su presencia en la trama no será un mero cameo; sus personajes llegarán en un momento crítico de la historia para acompañar a Margarita (Mora Bianchi) en el tramo más decisivo de su vida, aportando revelaciones clave sobre la herencia familiar y el verdadero sentido de la magia.
"M de Mar": la nueva canción que escondería la pista del final entre Margarita y Merlín
Por otro lado, junto al avance, la producción lanzó en plataformas digitales el nuevo tema musical titulado "M de Mar", un contagioso y emotivo tema que rápidamente se convirtió en tendencia absoluta. Sin embargo, los fanáticos más atentos no tardaron en analizar cada verso de la letra, descubriendo perlas y "easter eggs" que parecen anticipar el destino amoroso de la protagonista.
El detalle que encendió el debate en TikTok y X se encuentra en el juego de palabras de la letra cuando la canción hace una alusión directa al término "Marlín" —el popular nombre con el que el fandom bautizó a la pareja de Margarita y Merlín, interpretado por Ramiro "Toti" Spangenberg—. La composición sugiere que, tras ir y venir en un mar de dudas y confusiones, el puerto seguro y el verdadero amor de la heredera siempre estuvo al lado del joven músico.
Show de despedida en el Campo Argentino de Polo: ¿una boda al estilo Floricienta y Máximo?
Para cerrar con broche de oro este viaje mágico, HBO Max y la producción confirmaron un evento multitudinario sin precedentes: un gran show de despedida en vivo el próximo 17 de diciembre en el Campo Argentino de Polo.
El anuncio desató de inmediato las comparaciones con uno de los hitos más recordados de la televisión argentina: la multitudinaria boda entre Florencia Santillán y el Conde Máximo grabada en el Hipódromo de San Isidro. La elección de un escenario al aire libre de semejante magnitud y la estética propuesta para el espectáculo encendieron todas las alarmas: todo indica que la ficción y la realidad se fundirán en una fiesta inolvidable donde Margarita podría protagonizar un final idéntico al de sus padres, vistiendo de gala a miles de "haditas" presentes en la cancha.
Lo que se viene en la temporada 3: el reencuentro con Andrés, la caída de Delfina y la verdad sobre Krikoragan
Más allá del romance y la música, la tercera temporada de Margarita tiene la misión de resolver los grandes enigmas argumentales que se vienen tejiendo desde el inicio de la tira:
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El ansiado reencuentro con Andrés: Uno de los arcos más esperados por los espectadores es la búsqueda del tercer hermano de Margarita. Tras reencontrarse con parte de su sangre, la protagonista finalmente dará con el paradero de Andrés, completando el trío de herederos legítimos y cerrando una herida familiar que duró décadas.
La caída definitiva de Delfina: El imperio de mentiras de la gran villana interpretada de manera magistral por Isabel Macedo llegará a su punto de quiebre. En esta tercera entrega, las trampas de Delfina quedarán expuestas ante los ojos de todos, enfrentando las consecuencias judiciales y morales de sus actos.
El fin de los Pietro de Krikoragan: El entramado de ambición de la familia Pietro sufrirá un colapso total. La verdad sobre la corona, los fraudes financieros y los engaños dinásticos de Krikoragan saldrán a la luz, devolviéndole la dignidad y la paz al reino.
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