Cómo será la tercera temporada "Margarita", la serie de Cris Morena

Su presencia en la trama no será un mero cameo; sus personajes llegarán en un momento crítico de la historia para acompañar a Margarita (Mora Bianchi) en el tramo más decisivo de su vida, aportando revelaciones clave sobre la herencia familiar y el verdadero sentido de la magia.

"M de Mar": la nueva canción que escondería la pista del final entre Margarita y Merlín

Por otro lado, junto al avance, la producción lanzó en plataformas digitales el nuevo tema musical titulado "M de Mar", un contagioso y emotivo tema que rápidamente se convirtió en tendencia absoluta. Sin embargo, los fanáticos más atentos no tardaron en analizar cada verso de la letra, descubriendo perlas y "easter eggs" que parecen anticipar el destino amoroso de la protagonista.

El detalle que encendió el debate en TikTok y X se encuentra en el juego de palabras de la letra cuando la canción hace una alusión directa al término "Marlín" —el popular nombre con el que el fandom bautizó a la pareja de Margarita y Merlín, interpretado por Ramiro "Toti" Spangenberg—. La composición sugiere que, tras ir y venir en un mar de dudas y confusiones, el puerto seguro y el verdadero amor de la heredera siempre estuvo al lado del joven músico.

Show de despedida en el Campo Argentino de Polo: ¿una boda al estilo Floricienta y Máximo?

Para cerrar con broche de oro este viaje mágico, HBO Max y la producción confirmaron un evento multitudinario sin precedentes: un gran show de despedida en vivo el próximo 17 de diciembre en el Campo Argentino de Polo.

El anuncio desató de inmediato las comparaciones con uno de los hitos más recordados de la televisión argentina: la multitudinaria boda entre Florencia Santillán y el Conde Máximo grabada en el Hipódromo de San Isidro. La elección de un escenario al aire libre de semejante magnitud y la estética propuesta para el espectáculo encendieron todas las alarmas: todo indica que la ficción y la realidad se fundirán en una fiesta inolvidable donde Margarita podría protagonizar un final idéntico al de sus padres, vistiendo de gala a miles de "haditas" presentes en la cancha.

Lo que se viene en la temporada 3: el reencuentro con Andrés, la caída de Delfina y la verdad sobre Krikoragan

Más allá del romance y la música, la tercera temporada de Margarita tiene la misión de resolver los grandes enigmas argumentales que se vienen tejiendo desde el inicio de la tira: