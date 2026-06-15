Cómo y cuándo será la repatriación de los restos de Gaspi
Las autoridades brasileñas informaron que el proceso para liberar los restos del influencer podría demorar alrededor de una semana.
Mientras continúa la conmoción por la muerte de Gaspi en un accidenter aéreo en Brasil, comienzan a conocerse detalles sobre el proceso que permitirá trasladar sus restos a la Argentina para que sus familiares y amigos puedan darle el último adiós.
Según trascendió en las últimas horas, las autoridades brasileñas estiman que la liberación del cuerpo podría demorar aproximadamente una semana. Se trata de un paso indispensable dentro de la investigación y de los procedimientos administrativos que deben cumplirse antes de autorizar la salida de los restos del país vecino.
De esta manera, el regreso de Gaspi a la Argentina no será inmediato y dependerá, en primera instancia, de los tiempos que manejen los organismos judiciales y policiales brasileños.
El rol de la familia en el traslado de los restos de Gaspi
Una vez que las autoridades locales autoricen la entrega de los restos, comenzará una nueva etapa del proceso: la repatriación.
De acuerdo con la información difundida, "la policía local dispondrá de aproximadamente una semana para liberar los restos con el fin de repatriar su cuerpo a la Argentina".
Tras cumplirse ese plazo, la responsabilidad del traslado quedará en manos de los familiares del influencer, quienes deberán coordinar toda la logística necesaria para concretar el regreso.
En ese sentido, también se informó que "a partir de ese momento, el traslado quedará a cargo de la familia de Gaspi ya que, de acuerdo a lo informado, el consulado argentino no posee una influencia directa en el proceso".
Por este motivo, la fecha exacta en la que el cuerpo llegará al país todavía es incierta. Todo dependerá de los tiempos administrativos posteriores a la liberación de los restos y de la organización que pueda llevar adelante la familia para concretar el traslado internacional.
Si bien por el momento no existe una fecha confirmada, la estimación inicial indica que primero deberá completarse la etapa judicial y forense en Brasil. Recién después podrán iniciarse los trámites vinculados a la repatriación.
Por eso, según trascendió, "el tiempo que dispongan sus familiares para repatriar el cuerpo será lo que tarde en volver al país".
Mientras tanto, familiares, amigos y seguidores permanecen a la espera de novedades sobre el proceso para despedir al influencer, cuya muerte generó un profundo impacto tanto en las redes sociales como entre quienes compartieron distintos momentos de su vida personal y profesional.
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