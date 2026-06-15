Cómo y cuándo será la repatriación de los restos de Gaspi

Tras cumplirse ese plazo, la responsabilidad del traslado quedará en manos de los familiares del influencer, quienes deberán coordinar toda la logística necesaria para concretar el regreso.

En ese sentido, también se informó que "a partir de ese momento, el traslado quedará a cargo de la familia de Gaspi ya que, de acuerdo a lo informado, el consulado argentino no posee una influencia directa en el proceso".

Por este motivo, la fecha exacta en la que el cuerpo llegará al país todavía es incierta. Todo dependerá de los tiempos administrativos posteriores a la liberación de los restos y de la organización que pueda llevar adelante la familia para concretar el traslado internacional.

Si bien por el momento no existe una fecha confirmada, la estimación inicial indica que primero deberá completarse la etapa judicial y forense en Brasil. Recién después podrán iniciarse los trámites vinculados a la repatriación.

Por eso, según trascendió, "el tiempo que dispongan sus familiares para repatriar el cuerpo será lo que tarde en volver al país".

Mientras tanto, familiares, amigos y seguidores permanecen a la espera de novedades sobre el proceso para despedir al influencer, cuya muerte generó un profundo impacto tanto en las redes sociales como entre quienes compartieron distintos momentos de su vida personal y profesional.