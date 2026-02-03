Comunicado de la Asociación Argentina de Actores por el ataque a La Barby: "Condena enérgica"

La entidad gremial resaltó la trayectoria de Veterale como un pilar fundamental en la lucha por los derechos de la comunidad LGBTIQ+, calificando su labor artística y militante como un modelo de valentía frente a la estigmatización. Ante el incremento de este tipo de episodios, la asociación instó a las autoridades gubernamentales a intervenir de manera activa para asegurar la integridad de todos los ciudadanos.

El comunicado concluyó con un mensaje de apoyo rotundo: “Acompañamos solidariamente a La Barby y reafirmamos nuestro compromiso con una sociedad más justa, diversa e inclusiva”. El caso ha reavivado la urgencia de establecer políticas públicas que protejan a las personas frente a la propagación de discursos de odio en el espacio público, demandando un esfuerzo conjunto entre el Estado, los medios y las instituciones para garantizar el respeto a la diversidad.