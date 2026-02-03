Comunicado de la Asociación Argentina de Actores por el ataque a La Barby: "Condena enérgica"
La drag queen sufrió un ataque homofóbico al salir de la radio, por lo que la Asociación de actores argentinos pidió frenar los discursos de odio.
Un grave episodio de violencia e intolerancia sacudió al ámbito artístico y comunicacional de la Ciudad de Buenos Aires. Leonardo Javier Veterale, reconocido popularmente por su personaje “La Barby”, fue víctima de un ataque de odio en las inmediaciones de Radio Pop, lugar donde desempeña su labor profesional junto a Elizabeth Vernaci. El incidente, ocurrido el pasado 30 de enero, generó una inmediata ola de solidaridad y un firme posicionamiento de los organismos que nuclean a los trabajadores del espectáculo.
El hecho se desencadenó cuando el artista se retiraba de las instalaciones radiales. Según la reconstrucción del suceso, un individuo lo abordó de manera agresiva, utilizando insultos vinculados a su orientación sexual mientras le realizaba exigencias materiales. Ante la respuesta de Veterale, la violencia verbal se transformó en una agresión física directa: el atacante utilizó una botella para golpear al actor, manteniendo en todo momento un discurso cargado de descalificaciones homofóbicas. Afortunadamente, la presencia policial en la zona permitió la detención inmediata del agresor antes de que la situación derivara en heridas de mayor gravedad.
Tras el traumático evento, Veterale compartió sus sensaciones en el ciclo televisivo LAM, donde confesó que esta fue la primera vez en su vida que enfrentaba un ataque de odio de tal magnitud. Con profunda preocupación, el artista enfatizó la necesidad de visibilizar estas agresiones para evitar que la sociedad las asimile como algo cotidiano.
Por su parte, la Asociación Argentina de Actores y Actrices no tardó en emitir un pronunciamiento oficial para respaldar a su afiliado. En el documento, la organización fue categórica al señalar: “Condenamos enérgicamente el ataque homofóbico sufrido por nuestro afiliado, el actor Leonardo Javier Veterale, conocido popularmente como La Barby, al salir de su lugar de trabajo. La violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género no pueden ni deben naturalizarse bajo ninguna circunstancia”.
La entidad gremial resaltó la trayectoria de Veterale como un pilar fundamental en la lucha por los derechos de la comunidad LGBTIQ+, calificando su labor artística y militante como un modelo de valentía frente a la estigmatización. Ante el incremento de este tipo de episodios, la asociación instó a las autoridades gubernamentales a intervenir de manera activa para asegurar la integridad de todos los ciudadanos.
El comunicado concluyó con un mensaje de apoyo rotundo: “Acompañamos solidariamente a La Barby y reafirmamos nuestro compromiso con una sociedad más justa, diversa e inclusiva”. El caso ha reavivado la urgencia de establecer políticas públicas que protejan a las personas frente a la propagación de discursos de odio en el espacio público, demandando un esfuerzo conjunto entre el Estado, los medios y las instituciones para garantizar el respeto a la diversidad.
