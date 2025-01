Con un exabrupto, Mirtha Legrand explotó contra El Trece desde Mar del Plata

"Durante muchos años hice los almuerzos desde acá con muchísimo éxito y no se por qué mierda no se hacen", expresó en un evento en la ciudad "Feliz", ante varios presentes que la ovacionaron.

mirtha legrand mar del plata

No es la primera vez durante este verano que Mirtha expresa su disconformidad por su ausencia en la pantalla chica. "Se lo perdieron", dijo al respecto hace unos días en una entrevista en la que reveló su percance por el que no estuvo presente en la temporada de teatro.

Al preguntarle a la diva de los almuerzos que pasó con su ausencia, entre muecas de risa, respondió: "Me rompí un diente... comiendo una tostada. Además me hicieron tratamientos de conducto así que tengo un poquito hinchado todavía".

La abuela de Juana Viale, aprovechó la presencia de las cámaras para aclarar algunas versiones que anduvieron dando vuelta y expresó: "No me pegaron. No me pasó nada como dijeron por ahí. Estoy perfecta, gracias a Dios".

La prensa no dejó pasar la oportunidad de preguntarle cómo encontró la ciudad, el Mirtha lanzó: "Ha repuntado mucho me parece. Llegó mucha gente, hay gente en Mar del Plata".

En esa oportunidad indagaron a la "Chiqui" acerca de la posibilidad de que se lleve a cabo un programa especial para celebrar su próximo cumpleaños, el 23 de febrero. “A mí no me dijeron nada todavía, esta semana me avisa Nacho. Hablé con (Adrián) Suar, todo bien, pero no puedo decir nada", expresó.