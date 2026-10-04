"¿Te engañaron?": Wanda Nara acorraló a preguntas a Luck Ra en MasterChef Celebrity

Wanda inmediatamente corrigió su interpretación y respondió: “No, un monstruo no, un cornudo”.

Frente a esa afirmación, el cantante decidió defender públicamente a su expareja y descartar que hubiera existido una falta de respeto durante la relación. “Yo puedo dar fe de que ella siempre me respetó mucho y por eso siempre la voy a respetar”, sostuvo.

Sin abandonar el tema, Wanda volvió a preguntarle por las versiones que circularon en las redes sociales. “¿Entonces eso es falso? ¿Te icardiaron?”, lanzó.

Luck Ra eligió responder utilizando como ejemplo la propia historia sentimental de la conductora: “Te lo voy a poner así, ponele que yo soy Wanda, mi ex vendría a ser Icardi, y mi examigo vendría a ser… creo que así sería la historia”.

El intercambio generó incluso la intervención de Campi, quien escuchaba la conversación y decidió expresar lo que le provocaba la situación: “No sé de qué hablan pero estoy incómodo”.

Cómo se enteró Luck Ra de lo sucedido

En otro tramo de la charla, el cantante reveló que se enteró de lo ocurrido a través de las redes sociales. Además, fue categórico al referirse a una de las versiones que habían trascendido: “Esa llamada de él nunca existió”.

A partir de allí, Wanda quiso saber cómo reaccionaría si alguno de los involucrados apareciera como invitado en el programa. Luck Ra aseguró que no tendría inconvenientes y dejó en claro que cualquiera podría participar.

La conductora también hizo referencia a las personas relacionadas con su propia historia y señaló: “Porque todos los que nombraste de mi historia, los invito cuando quieran, tienen las puertas abiertas del canal y de mi programa”.

Luck Ra adoptó una postura similar y cerró la conversación dejando en claro cuál es su prioridad después de la separación: “Cero rencor, por el momento estoy en busca de la felicidad”.

De esta manera, el cantante no solo habló sobre el final de su relación con La Joaqui, sino que también desmintió algunas de las especulaciones que surgieron posteriormente. Pese a las versiones y los cruces que se produjeron en redes sociales, remarcó el respeto hacia su expareja y aseguró que actualmente está concentrado en transitar esta nueva etapa.